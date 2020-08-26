В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 95 людей. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 26 августа составляет 12 248.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 174 больных, за минувшие сутки двое. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 907 пациентов, за сутки — 54.

По состоянию на 26 августа количество активных больных в столице составляет 8 167.

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Статистика коронавируса в Киеве 25 августа свидетельствовала об уменьшении суточного прироста инфицированных. За минувшие сутки Covid-19 заболели 130 человек, с начала пандемии — 12 153.

Больше всего больных в Дарницком (1 970) и Деснянском (1 508) районах столицы.

Начал уменьшаться суточный прирост инфицированных с 24 августа, когда в Киеве подтвердили 209 новых случаев коронавируса. Это было на 98 больных меньше, чем за прошедшие сутки.