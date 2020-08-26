В Раде создадут группу для разработки законов по установлению мира — Качура

В парламенте появится специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать законопроекты, направленные на установление мира в Украине.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура.

Он объяснил, что законопроекты, разработанные членами рабочей группы, будут касаться непосредственно мирного процесса и минского процесса, в частности того, что предусматривают Минские договоренности.

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Также Александр Качура отметил, что вопрос о том, будут ли вносить любые изменения в постановление о местных выборах, еще обсудят на консультациях со всеми фракциями.

А вот чтобы вернуть Крым президент Владимир Зеленский хочет создать переговорную площадку, поскольку в пределах нормандских переговоров Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации полуострова.

Поэтому Украина должна создать эффективный формат, который способствовал бы возвращению Крыма.