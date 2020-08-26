Украина откроет пункты пропуска с оккупированным Крымом — дата

В полночь 29 августа откроются пункты пропуска Каланчак и Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом.

Детали относительно процедуры пересечения контрольных пунктов въезда и выезда опубликуют позже, сообщило представительство президента Украины в Крыму.

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Полный текст решения правительства будет опубликован 27 августа.

Пункты пропуску на админгранице с оккупированным Крымом были временно закрыты в соответствии с распоряжением Кабмина от 8 августа.

Вода в Крым

Украина не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым к освобождению полуострова от оккупантов.

Вся ответственность за то, что происходит в Крыму, лежит на оккупантах. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами.

Источник: представительство президента Украины в Крыму