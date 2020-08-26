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Факты / Украина / Общество

Правительство назначило Жмака председателем правления Укрзализныци

Председателем Укрзализныци стал Владимир Жмак. До этого он был главой наблюдательного совета аэропорта Борисполь.

Жмака избрали на открытом конкурсе.

— Он проходил абсолютно все собеседования, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа.

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В настоящее время и.о. председателя правления УЗ является Иван Юрик.

Биография Жмака

Владимир Жмак в 2015-2016 годах был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, входившей в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний мира.

Также был советником президента мобильного оператора Киевстар и отвечал за развитие новых направлений бизнеса. Семь лет был в наблюдательном совете Киевстара.

Источник: Кабмин

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