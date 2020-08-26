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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине с 1 сентября повысят оклады по всем тарифным разрядам

После повышения минимальной зарплаты в Украине, Кабинет министров с 1 сентября повысил должностные оклады по всем тарифным разрядам.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду.

В частности, чтобы сохранить разрыв между 1-м тарифным разрядом и минимальной заработной платой в 44,5%, Кабмин увеличил ставку по данному разряду на 123 грн – до 2 225 грн.

Кроме того, Кабмин повысил должностные оклады по всем тарифным разрядам исходя из нового размера должностного оклада сотрудника 1 тарифного разряда.

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Таким образом, в штатных расписаниях оклады сотрудникам учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы установят в таких размерах:

  • 1 – 2 225 грн,
  • 2 – 2 425 грн,
  • 3 – 2 626 грн,
  • 4 – 2 826 грн,
  • 5 — 3 026 грн,
  • 10 – 4 050 грн,
  • 15 – 5 741 грн,
  • 20 – 8 099 грн,
  • 25 – 10 035 грн.

Данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Повышение зарплаты

Минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Соответствующий законопроект №3963 об изменениях в бюджет Украины 2020 года Верховная Рада приняла на заседании 25 августа.

С 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — 6,5 тыс. грн.

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