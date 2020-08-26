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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел, доллар растет: курс валют на 26 августа

Нацбанк возобновил курсы валют на 26 августа. Согласно обновленным данным, евро продолжает дешеветь, а американский доллар укрепляется в отношении гривны.

Обновленный курс опубликовали на сайте Национального банка Украины.

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Евро подешевел на 6 копеек, а доллар подорожал на 4 копейки.

Курс валют на 26 августа такой:

  • 1$ — 27,43 грн;
  • 1€ — 32,40 грн;
  • 1 российский рубль — 0,37 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн.

Прогноз курса валют

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс доллара в Украине будет колебаться в районе 27-28 грн и не выйдет за пределы 29 грн.

Курс регулируется рынком, что является абсолютно приемлемым. Власть не будет вмешиваться без крайней необходимости.

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