В Запорожье лабораторный центр Минздрава временно прекращает делать платные ПЦР-тесты на коронавирус. Все из-за регистрации большого количества новых случаев заболевания в регионе и существенного увеличения объема лабораторных исследований.

Людей, которые хотели на платной основе провериться на Covid-19, не будут принимать до стабилизации эпидемической ситуации.

Информацию о возобновлении платного тестирования обещают разместить на сайте центра.

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С начала пандемии в Запорожской области зафиксировали 1 439 случаев инфицирования. В частности, в самом городе коронавирусом заболели 867 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 августа коронавирусом в Украине заболели 1 670 человек, с начала пандемии — 110 085. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 354 больных, за сутки — 36.

В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.

Источник: Лабораторный центр