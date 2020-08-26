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Факты / Украина / Общество

Слишком много больных: в Запорожье приостановили платное ПЦР-тестирование

В Запорожье лабораторный центр Минздрава временно прекращает делать платные ПЦР-тесты на коронавирус. Все из-за регистрации большого количества новых случаев заболевания в регионе и существенного увеличения объема лабораторных исследований.

Людей, которые хотели на платной основе провериться на Covid-19, не будут принимать до стабилизации эпидемической ситуации.

Информацию о возобновлении платного тестирования обещают разместить на сайте центра.

Читайте: ПЦР-тестирование в Киеве: как самостоятельно сдать анализы на коронавирус

С начала пандемии в Запорожской области зафиксировали 1 439 случаев инфицирования. В частности, в самом городе коронавирусом заболели 867 человек.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 августа коронавирусом в Украине заболели 1 670 человек, с начала пандемии — 110 085. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 354 больных, за сутки — 36.

В то же время полностью выздоровели уже 54 277 пациентов, за сутки — еще 1 050 человек.

Источник: Лабораторный центр

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