Зеленский хочет создать переговорную площадку по возвращению Крыма

Украина должна создать эффективную переговорную площадку, которая способствовала бы возвращению Крыма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в рамках нормандских переговоров Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Крыма.

Зеленский отметил, что ситуация с Крымом сложнее, чем с Донбассом.

— Но Крым – наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам, и мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да, – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что деоккупация полуострова является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

— Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это – на первом месте, – сказал он.

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Также он добавил, что те, кто допустил сдачу Крыма в 2014 году должны понести ответственность.

— Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали, – сказал он.

Аннексия Крыма

16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым после незаконного референдума. Принадлежность территории полуострова к РФ была закреплена в Конституции страны. Присоединение Крыма к России не признает Украина и большинством стран мира. Сейчас между полуостровом и материковой Украиной действует контрольно-пропускной режим.

Источник: Euronews