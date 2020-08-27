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Факты / Украина

Авторские права сохранили: ОП отреагировал на конфликт с шоу ко Дню независимости

В Офисе президента отреагировали на упреки украинских исполнителей о том, что их песни использовали без согласия на концерте ко Дню независимости.

24 августа на Софийской площади прозвучало 16-минутное попурри Музыкальная история Независимости, состоявшее из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

— Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины Об авторском праве и смежных правах разрешает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования, — отметили в офисе президента.

Почему начался конфликт

На Михайловской площади 24 августа украинские звезды устроили 16-минутное яркое шоу ко Дню Независимости, представив песенную историю страны. Они исполнили 42 фрагмента известных хитов — от классических до самых современных.

Сразу после концерта часть исполнителей, которые не участвовали в мероприятии, заявили, что к ним не обращались за разрешением на использование песен. Об этом заявляли, в частности, группы Океан Ельзи, Бумбокс, Тартак.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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