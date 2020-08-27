Беларусь и Донбасс: Зеленский провел встречу с заместителем госсекретаря США

Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Стороны обсудили финансовую и военную поддержку Украины, переговоры по Донбассу, восстановление экономики в условиях пандемии.
Поскольку Биган уже встречался со Светланой Тихановской, то политики затронули и ситуацию в Беларуси, согласившись, что страна нуждается в мирном решении проблемы.
Биган на этой неделе посетил Литву, Россию и Украину для встреч с членами правительства и обсуждения региональных и международных проблем.
Разговор с Помпео
26 августа Владимир Зеленский провел разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Говорили о сотрудничестве, перемирии на Донбассе и ситуации в Беларуси.
Зеленский сообщил государственному секретарю об усилиях украинской стороны для достижения мира на Донбассе.
Ситуация в Беларуси и Украине
Украина выступает за диалог между властями Беларуси и обществом, которое 18 день протестует в соседней стране.
Президент Владимир Зеленский не хочет повторения ситуации в Беларуси, которая произошла в 2014 году в Украине.