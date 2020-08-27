Беларусь и Донбасс: Зеленский провел встречу с заместителем госсекретаря США

Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Стороны обсудили финансовую и военную поддержку Украины, переговоры по Донбассу, восстановление экономики в условиях пандемии.

Поскольку Биган уже встречался со Светланой Тихановской, то политики затронули и ситуацию в Беларуси, согласившись, что страна нуждается в мирном решении проблемы.

Биган на этой неделе посетил Литву, Россию и Украину для встреч с членами правительства и обсуждения региональных и международных проблем.

Разговор с Помпео

26 августа Владимир Зеленский провел разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Говорили о сотрудничестве, перемирии на Донбассе и ситуации в Беларуси.

Зеленский сообщил государственному секретарю об усилиях украинской стороны для достижения мира на Донбассе.

Ситуация в Беларуси и Украине

Украина выступает за диалог между властями Беларуси и обществом, которое 18 день протестует в соседней стране.

Президент Владимир Зеленский не хочет повторения ситуации в Беларуси, которая произошла в 2014 году в Украине.