Николай Гонта: Помощь пожилым людям в решении наиболее острых проблем — ключевой вопрос современной социальной политики.

Такая помощь – одно из важнейших направлений в рамках корпоративной социальной ответственности, которое будет развивать В2В Jewelry. Об этом в своем блоге написал основатель B2B Jewelry Николай Гонта.

— Думающий и ответственный частный бизнес не может оставаться в стороне от общесоциального поля, а значит, социальная ответственность должна быть важнейшим крылом для бизнеса, который планирует расти и развиваться. B2B Jewerly уже два года сотрудничает с благотворительным фондом Зимородок. За это время нам удалось помочь более 200 нуждающимся на общую сумму около 5 млн грн, — отметил Николай Гонта.

Он также сообщил, что в период карантина сотрудники компании посещали и оказывали помощь детским домам, учреждениям для людей пожилого возраста. Недавно по просьбе общественного актива Вороньковской ОТГ был приобретен аппарат УЗИ для местной больницы.

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Новый проект компании – это помощь людям пенсионного возраста. Инициатива стартует в сентябре, в ее рамках людям пенсионного возраста помогут с оплатой коммунальных услуг, приобретением медикаментов, а также они получат продуктовый набор первой необходимости.

— Чтобы получить помощь, достаточно заполнить анкету в любом магазине В2В Jewelry, приложить копию пенсионного удостоверения и подтверждающие документы. Такими документами могут быть: квитанция на оплату коммунальных услуг, счет на оплату медикаментов из аптеки, счет на лечение в медучреждении, — рассказал Николай Гонта.

Он подчеркнул, что специалисты компании В2В Jewelry возьмут в работу все обращения без исключения.

К слову, на улице Генерала Жмаченко, 20 в Киеве будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и симптомами ДЦП.