Коллективный иммунитет от Covid-19 в Украине: Ляшко озвучил возможность

Коллективный иммунитет от коронавируса невозможно выработать, как и от любой другой болезни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Во-первых, формирование коллективного иммунитета путем переноса болезни — это средневековье. Это когда-то так было. Сейчас так делать нельзя и нельзя сделать это. Во-вторых, когда мы говорим о вирусной инфекции и формировании коллективного иммунитета, почему же тогда у нас не сформировался коллективный иммунитет, например, к кори? – сказал он.

Читайте: Иммунный паспорт: Ляшко рассказал, будут ли внедрять документ в Украине

По словам Ляшко, за всю историю человечества не было ни одного случая формирования коллективного иммунитета.

Он добавил, что для ликвидации болезни необходимо делать иммунопрофилактику.

— Нам совсем немного осталось чтобы мы с вами были соучастниками того, что мы ликвидируем, например, полиомиелит. Главное — сделать вовремя прививку, — сказал он.

Коллективный иммунитет к Covid-19

3 августа в новом исследовании ученые Киевского политехнического института заявили, что коллективный иммунитет примерно у 60-70% населения может улучшить ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

Без какого-либо вмешательства это может произойти в течение года.

Ускорить процесс могла бы массовая вакцинация, но сейчас это невозможно из-за отсутствия самой вакцины.

Источник: Апостроф