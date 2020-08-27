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Covid-19 не отступает: в Украине за сутки обнаружили 1 974 случая и рекорд смертей

Статистика коронавируса в Украине на 27 августа свидетельствует о 112 059 больных. За сутки обнаружили еще 1974 новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 403 больных, за прошедшие сутки — 49. Это самый большой суточный показатель по смертности за все время пандемии.

В то же время полностью преодолеть коронавирусную болезнь удалось 53 454 пациентам, за сутки количество возросло еще на 763 человек.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл — 3736 (+59)
  • Волынская обл — 5268 (+47)
  • Днепропетровская обл — 2095 (+40)
  • Донецкая обл — 1278 (22)
  • Житомирская обл — 2998 (+39)
  • Закарпатская обл — 7225 (+82)
  • Запорожская обл — 1454 (15)
  • Ивано-Франковская обл — 8485 (+164)
  • Кировоградская обл — 780 (+9)
  • г. Киев — 12468 (220)
  • Киевская обл — 5305 (+94)
  • Львовская обл — 13763 (+203)
  • Луганская обл — 264 (+17)
  • Николаевская обл — 1040 (+17)
  • Одесская обл — 6537 (+185)
  • Полтавская обл — 695 (11)
  • Ровенская обл — 8818 (+81)
  • Сумская обл — 1302 (+33)
  • Тернопольская обл — 5245 (+141)
  • Харьковская обл — 8202 (+218)
  • Херсонская обл — 363 (+17)
  • Хмельницкая обл — 2102 (+40)
  • Черновицкая обл — 9700 (+159)
  • Черкасская обл — 1318 (+13)
  • Черниговская обл — 1618 (+48)

Статистика коронавірусу в Україні на 27 серпня

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Киев — 21,53%;
  • Львов — 20,76%;
  • Ивано-Франковск — 19,98%;
  • Винница — 17,08%;
  • Ужгород — 16,83%.

Коронавирус 26 августа

Для сравнения, коронавирус в Украине 26 августа обнаружили у 1 670 человек, а общее количество заболевших возросло до 110 085.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171) и Черновицкой (170) областях.

Фото: Dreamstime

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