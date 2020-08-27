Статистика коронавируса в Украине на 27 августа свидетельствует о 112 059 больных. За сутки обнаружили еще 1974 новых случаев.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 403 больных, за прошедшие сутки — 49. Это самый большой суточный показатель по смертности за все время пандемии.
В то же время полностью преодолеть коронавирусную болезнь удалось 53 454 пациентам, за сутки количество возросло еще на 763 человек.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл — 3736 (+59)
- Волынская обл — 5268 (+47)
- Днепропетровская обл — 2095 (+40)
- Донецкая обл — 1278 (22)
- Житомирская обл — 2998 (+39)
- Закарпатская обл — 7225 (+82)
- Запорожская обл — 1454 (15)
- Ивано-Франковская обл — 8485 (+164)
- Кировоградская обл — 780 (+9)
- г. Киев — 12468 (220)
- Киевская обл — 5305 (+94)
- Львовская обл — 13763 (+203)
- Луганская обл — 264 (+17)
- Николаевская обл — 1040 (+17)
- Одесская обл — 6537 (+185)
- Полтавская обл — 695 (11)
- Ровенская обл — 8818 (+81)
- Сумская обл — 1302 (+33)
- Тернопольская обл — 5245 (+141)
- Харьковская обл — 8202 (+218)
- Херсонская обл — 363 (+17)
- Хмельницкая обл — 2102 (+40)
- Черновицкая обл — 9700 (+159)
- Черкасская обл — 1318 (+13)
- Черниговская обл — 1618 (+48)
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Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Киев — 21,53%;
- Львов — 20,76%;
- Ивано-Франковск — 19,98%;
- Винница — 17,08%;
- Ужгород — 16,83%.
Коронавирус 26 августа
Для сравнения, коронавирус в Украине 26 августа обнаружили у 1 670 человек, а общее количество заболевших возросло до 110 085.
Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171) и Черновицкой (170) областях.