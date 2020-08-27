Статистика коронавируса в Украине на 27 августа свидетельствует о 112 059 больных. За сутки обнаружили еще 1974 новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 403 больных, за прошедшие сутки — 49. Это самый большой суточный показатель по смертности за все время пандемии.

В то же время полностью преодолеть коронавирусную болезнь удалось 53 454 пациентам, за сутки количество возросло еще на 763 человек.

Статистика по регионам:

Винницкая обл — 3736 (+59)

Волынская обл — 5268 (+47)

Днепропетровская обл — 2095 (+40)

Донецкая обл — 1278 (22)

Житомирская обл — 2998 (+39)

Закарпатская обл — 7225 (+82)

Запорожская обл — 1454 (15)

Ивано-Франковская обл — 8485 (+164)

Кировоградская обл — 780 (+9)

г. Киев — 12468 (220)

Киевская обл — 5305 (+94)

Львовская обл — 13763 (+203)

Луганская обл — 264 (+17)

Николаевская обл — 1040 (+17)

Одесская обл — 6537 (+185)

Полтавская обл — 695 (11)

Ровенская обл — 8818 (+81)

Сумская обл — 1302 (+33)

Тернопольская обл — 5245 (+141)

Харьковская обл — 8202 (+218)

Херсонская обл — 363 (+17)

Хмельницкая обл — 2102 (+40)

Черновицкая обл — 9700 (+159)

Черкасская обл — 1318 (+13)

Черниговская обл — 1618 (+48)

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Города с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Киев — 21,53%;

Львов — 20,76%;

Ивано-Франковск — 19,98%;

Винница — 17,08%;

Ужгород — 16,83%.

Коронавирус 26 августа

Для сравнения, коронавирус в Украине 26 августа обнаружили у 1 670 человек, а общее количество заболевших возросло до 110 085.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171) и Черновицкой (170) областях.