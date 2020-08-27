По состоянию на 27 августа в столице уже 12 468 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 220 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет;

три девочки от 5 до 17 лет и три мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3 975 жителей Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 23, Деснянском — 13 случаев, Оболонском — 12.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 26 августа:

Голосеевский — 963;

Дарницкий — 1 978;

Деснянский — 1 521;

Днепровский — 1 463;

Оболонский — 1 118;

Печерский — 1 076;

Подольский — 772;

Святошинский — 1 059;

Соломенский — 1 333;

Шевченковский — 965.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 27 августа, за сутки зафиксировали еще 1 974 случаев. Всего в Украине уже 112 059 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 54 217 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 763 человек.