По состоянию на 27 августа в столице уже 12 468 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 220 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;
- 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет;
- три девочки от 5 до 17 лет и три мальчика от 6 до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 26 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3 975 жителей Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания Covid-19 обнаружили в Днепровском районе — 23, Деснянском — 13 случаев, Оболонском — 12.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 26 августа:
- Голосеевский — 963;
- Дарницкий — 1 978;
- Деснянский — 1 521;
- Днепровский — 1 463;
- Оболонский — 1 118;
- Печерский — 1 076;
- Подольский — 772;
- Святошинский — 1 059;
- Соломенский — 1 333;
- Шевченковский — 965.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 27 августа, за сутки зафиксировали еще 1 974 случаев. Всего в Украине уже 112 059 больных.
В то же время полностью выздоровели уже 54 217 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 763 человек.