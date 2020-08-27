Больницы Киева и 9 областей загружены больными с Covid на более чем 50% — Минздрав
Загрузка кроватей пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями коронавируса 26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.
Такие данные обнародовали на сайте Министерства здравоохранения.
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Более 50% коек загружены в:
- Киеве — 61,3%;
- Винницкой области — 51,9%;
- Волынской области — 58,0%;
- Ивано-Франковской области — 66,5%;
- Львовской области — 53,5%;
- Одесской области — 63,5%;
- Ровенской области — 50,3%;
- Тернопольской области — 65,2%;
- Хмельницкой области — 51,9%;
- Черновицкой области — 64,7%.
Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек в 15 областях и Киеве.
При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения.
Рост заболеваемости коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове. Такой прогноз сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
МОЗ регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением коронавируса.