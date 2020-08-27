Загрузка кроватей пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями коронавируса 26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.

Такие данные обнародовали на сайте Министерства здравоохранения.

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Более 50% коек загружены в:

Киеве — 61,3%;

Винницкой области — 51,9%;

Волынской области — 58,0%;

Ивано-Франковской области — 66,5%;

Львовской области — 53,5%;

Одесской области — 63,5%;

Ровенской области — 50,3%;

Тернопольской области — 65,2%;

Хмельницкой области — 51,9%;

Черновицкой области — 64,7%.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек в 15 областях и Киеве.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения.

Рост заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове. Такой прогноз сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

МОЗ регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением коронавируса.