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Больницы Киева и 9 областей загружены больными с Covid на более чем 50% — Минздрав

Андрій Жигайло
Больницы Киева и 9 областей загружены больными с Covid на более чем 50% — Минздрав

Загрузка кроватей пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями коронавируса  26 августа превышает порог в 50% в 10 регионах.

Такие данные обнародовали на сайте Министерства здравоохранения.

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Более 50% коек загружены в:

  • Киеве — 61,3%;
  • Винницкой области — 51,9%;
  • Волынской области — 58,0%;
  • Ивано-Франковской области — 66,5%;
  • Львовской области — 53,5%;
  • Одесской области — 63,5%;
  • Ровенской области — 50,3%;
  • Тернопольской области — 65,2%;
  • Хмельницкой области — 51,9%;
  • Черновицкой области — 64,7%.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек в 15 областях и Киеве.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 68,1 на 100 тыс. населения.

Рост заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове. Такой прогноз сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

МОЗ регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением коронавируса.

Источник: Минздрав
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