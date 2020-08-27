Ляшко назвал три города, где будет вспышка коронавируса

Заболеваемость коронавирусом может вырасти в Запорожье, Черкассах, Чернигове.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка, — сказал он.

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Минздрав регулярно информирует регионы о результатах мониторинга ситуации с распространением коронавируса.

— Однако вопрос, опять же, органов местного самоуправления, местные выборы. Это влияет на решения, хотя в начале эпидемии, в марте-апреле, такого не было, — сказал он.

Минздрав изменит финансирования

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что могут снизить финансирование тем больницам, которые безосновательно госпитализируют пациентов с коронавирусом.

Больницам не платят за количество пациентов с коронавирусом или тех, кто выздоровел. Поэтому, повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег.