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Факты / Украина / Общество

Пессимистический сценарий: к выборам 360 тыс. украинцев могут заболеть Covid-19

По состоянию на 25 октября коронавирусом в Украине могут инфицироваться 360 тыс. человек. Существенное увеличение больных — фактически втрое — возможно, по пессимистическому сценарию, согласно данным мониторинга программно-аппаратного комплекса СОТА.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время совещания по вопросам прогнозирования распространения Covid-19 в Украине.

В то же время он отметил, что такой сценарий возможен, если украинцы будут игнорировать правила карантина.

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Коронавирус в Украине 27 августа

С начала эпидемии по состоянию на 27 августа на коронавирус заболели 112 059 украинцев. За последние сутки добавилось 1 974 новых пациента.

Кроме того, умерли за день от осложнений 49 больных, что является рекордным показателем смертности за все время пандемии.

Полностью выздоровели 53 454 пациента, из которых 763 — в сутки.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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