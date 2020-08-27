Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями в Донбассе должен разрабатывать парламент совместно с экспертами. А все переговоры на международном уровне должны вестись открыто и только в интересах Украины. Об этом во время Всеукраинского съезда политической партии ЗА Майбутнє заявил ее лидер Игорь Палица.

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— Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики в Минских сделках, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработано 4-5 вариантов выхода из кризиса и только на общероссийском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины! — сказал Игорь Палица.

Напоминаем, недавно Факты ICTV писали о том, что партия ЗА Майбутнє назвала собственный рецепт выхода из кризиса.