В Украине за сутки от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 49 человек. Это самый суточный показатель по смертности за все время пандемии.

За сутки обнаружили еще 1 974 новых случаев коронавируса, всего в Украине 112 059 больных.

Среди антилидеров по количеству больных — Ивано-Франковская область, Киев и Харьковщина.

Коронавирус в Киеве

За сутки в столице зафиксировали 220 новых случаев коронавируса. Всего в столице 12 448 случаев Covid-19 за все время пандемии.

В Киеве будут закрывать школы, если кто-то из учителей заболеет коронавирусом.

Карантин в Украине

Коллективный иммунитет от коронавируса невозможно произвести, как и от любой другой болезни. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Минздрав угрожает снизить финансирование тем больницам, которые безосновательно госпитализируют пациентов с коронавируса.

В Украине могут снова ввести жесткий карантин на фоне роста количества новых случаев коронавируса.

В Украине не будет внедряться иммунный паспорт, поскольку это нецелесообразно.

Украинский музыкант Сергей Бабкин сообщил, что он вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом.

Новые правила пропуска с оккупированных территорий

Все, кто прибывают с временно оккупированных территорий Украины должны иметь страховой полис, пройти самоизоляцию или сделать ПЦР-тест.

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине.