Список канцелярии в школу: что нужно купить ребенку

Учебный год в Украине традиционно начнется 1 сентября. К началу нового учебного сезона 2020/2021 остается немного времени, поэтому уже стоит продумать, что нужно ребенку для школы.
Канцелярия для школы — неотъемлемая вещь и ее нужно много, поэтому решительно можно закупать некоторые принадлежности сразу оптом.
Факты ICTV подготовили список канцелярии для школы, чтобы вы точно ничего не забыли.
Для письма:
- ручки для письма
- цветные ручки
- простые карандаши
- цветные карандаши
- корректор
- резинка
- точилка
- резинка
- линейка
- пенал
Для рисования:
- альбом для рисования
- фломастеры
- маркеры
- краски (гуашь, акварель)
- кисточки
- палитра
- баночка для воды
Читайте: Сколько стоит собрать ребенка к учебному году 2020: цены на одежду и канцелярия
Для уроков труда:
- картон
- цветная бумага
- белая бумага
- пластилин
- клей (жидкий и клей-карандаш)
- скотч
- кисточка для клея
- ножницы
Прочее:
- дневник и обложка
- тетради в клеточку на 18-24 листа
- тетради в линию на 18-24 листа
- тетради на 12 листов в клеточку и линейку
- тетрадь на 48 листов
- тетрадь для нот
- обложки для тетрадей
- обложки для учебников
- папка для тетрадей
- блокнот для заметок
Учебный год 2020/2021
По решению правительства, учебный процесс в Украине начнется 1 сентября, однако будет проходить дистанционно в тех регионах, которые будут попадать в красную зону карантина.
В общем, как заметил премьер-министр Денис Шмыгаль, 1 сентября в Украине начнется “нормальный” учебный год.