Министерство здравоохранения рекомендует вузам предотвращать вспышки коронавирусной болезни в студенческих общежитиях и минимизировать занятия студентов-медиков в больницах.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 27 августа заявила, что посоветовавшись с ректорами университетов, решили ограничить лекционные занятия в больницах.

— Мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты, — отметили в Минздраве.

Образовательные учреждения получили рекомендации, как организовать образовательный процесс во время эпидемии и в средних школах, и в студенческой среде.

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Обучение во время пандемии

Пойдут ли дети в школу 1 сентября, будет зависеть от того к какой зоне карантина принадлежит учебное заведение.

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.