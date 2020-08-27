В Киеве провели исследования воды на наличие Covid-19 — результаты

В Киеве в рамках всемирной инициативы были проведены исследования сточных вод на наличие коронавируса.

По данным Киевводоканала, в течение июля-августа 2020 года были отобраны 30 различных образцов сточных вод в пяти городах Украины, в частности в Киеве.

Для этого исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Также в лаборатории исследовали воду после ее очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, которая расположена в Киеве.

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По результатам исследований воды на наличие вируса Covid-19, ни в одной из проб не было обнаружено SARS-COV-19.

— SARS-COV-19 не было обнаружено ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных Norman, как научный вклад Украины, — говорится в сообщении Киевводоканала.

Также в компании отметили, что из-за ухудшения ситуации вокруг коронавируса и увеличение количества больных будут проведены повторные исследования состояния воды. А все объекты по очистке воды работают в штатном режиме с соблюдением всех гигиенических норм.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили 1 974 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 403 больных, за прошедшие сутки — 49. Полностью выздоровели 53 454 пациента, за сутки — 763 человек.

Наибольшее количество больных во Львовской области — 13 763, Киеве — 12 468, Черновицкой области — 9 700 и Ровенской — 8 818.

Источник: Киевводоканал