У обычных железнодорожников “иммунитет”: Криклий ожидает сокращений в Укрзализныце

Укрзализныця должна провести оптимизацию численности предприятия, ведь на нем работает много лишнего административного персонала.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время представления новоназначенного председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

— Но мы не должны говорить об оптимизации численности наших базовых работников, на плечах которых фактически держится самая большая по количеству работников структура. Именно машинисты, проводники, обычные железнодорожники — это те, кого программа оптимизации не должна касаться, — сказал министр.

Криклий также выразил надежду, что IT-решения очень скоро станут фундаментальными изменениями в работе Укрзализныци.

— Диспетчеризация, электронные сервисы, замена, где это возможно, каких-то ручных решений на автоматизированные — это должно присутствовать во всех подразделениях Укрзализныци, — сказал министр.

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Назначение Жмака

26 августа Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления акционерного общества Украинская железная дорога.

Со своей стороны Жмак заявил, что планирует разделить Укрзализныцю на четыре отдельные компании в составе холдинга.

Также новоназначенный глава правления видит необходимость в симплификации и стандартизации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и продаже заводов, санаториев и больниц Укрзализныци.