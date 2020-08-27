Новоназначенный председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак считает необходимыми симплификацию и стандартизацию тарифов на грузовые ж/д перевозки.

— Авиационные компании начисляют плату независимо от того, что везет самолет, стоимость рассчитывается по тарифу тонна-километр перевозок. Так должно быть и в Укрзализныце для магистральных участков. Для руды, песка, щебня или компьютеров — стоимость должна базироваться на тарифе тонна-километр. Для маневровых — просто плата за тонну, — пояснил он.

По его словам, бизнес также заинтересован в том, чтобы груз доехал быстрее, поскольку за счет оборота компании зарабатывают больше денег, чем экономят на дешевых тарифах.

— Тариф тонна-километр должен быть единым. Но он должен быть экономически обоснованным и просчитанным. Сейчас УЗ просто не может посчитать эти тарифы, потому что локомотивы находятся в распоряжении дирекции, вагоны — в другом филиале или частные, или еще какие-то, и составить экономически обоснованную стоимость они не могут. Я хочу создать группу с привлечением специалистов для расчета тарифа, — подчеркнул Жмак.

Он отметил, что не исключает, что для ряда групп товаров тарифы при этом не снизятся. Жмак также анонсировал введение скидки на объем перевозок от единого тарифа.

Новоназначенный глава УЗ подчеркнул, что хочет, чтобы компания занималась в первую очередь профильным бизнесом: локомотивами, вагонами, инфраструктурой и диспетчеризацией.

— Все остальное — это не Укрзализныця. Санатории, профилактории, больницы, прачечные, песчаные карьеры, заводы — это не УЗ, это непрофильные активы. Их нужно отчуждать — путем продажи и приватизации, — считает Жмак.

По его мнению, от приватизации непрофильных активов выиграют все стороны.

Также Жмак выделил четыре вертикально-интегрированные бизнес единицы.

— Я хочу выделить в Укрзализныце четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки, — сказал он.

После этого, как рассказал Жмак, эти бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

— Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами – налево, — добавил новый глава компании.

Кроме того Жмак считает необходимым изменение корпоративной структуры компании.

— Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где у меня есть возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной, — отметил Жмак.

По его словам, об этом он будет просить наблюдательный совет на стадии подписания контракта и наделения его полномочиями.

Новый глава УЗ

26 августа 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Владимира Жмака на должность председателя правления АО Укрзализныця.

До этого он был главой наблюдательного совета аэропорта Борисполь.