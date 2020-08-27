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Факты / Украина / Общество

Как собрать ребенка в школу в пандемию Covid-19: 5 правил Госпотребслужбы

С 1 сентября дети пойдут в школу, поэтому в условиях коронавируса стоит придерживаться четких правил и требований, которые устанавливают населению.

Перед школой прежде всего нужно измерять температуру и соблюдать санитарные требования, об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Олег Рубан.

По его словам, есть пять четких правил, как собрать ребенка в школу:

  • Измерение температуры;
  • Определение клинических признаков заболевания;
  • Пользование маской и антисептиком;
  • Домашнее питание;
  • Наблюдение за состоянием здоровья.

Также Рубан отметил, что в школу дети должны ходить со средствами, которые необходимы для респираторной гигиены, это маска, антисептик, салфетки.

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По его словам, из-за пандемии в заведениях образования питание может быть организовано не в полном объеме, поэтому нужно обязательно давать детям завтраки с собой.

Также стоит следить за состоянием здоровья детей и близких людей в семье.

— Перед началом обучения обязательно все дети осматриваются специальным персоналом и измеряется температура, а также определяются те дети, у которых есть признаки заболевания. Больных детей изолируют в специальную комнату для проведения дальнейшего медицинского наблюдения, — сказал Рубан.

Также он отметил, что персонал в группе риска, поэтому обязательно нужно проводить термометрию ежедневно, осмотр на выявление каких-либо изменений в здоровье.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение провести проверки в школах и детских садах накануне и после 1 сентября.

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