Коронавирус в Украине 28 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали 114 497 случаев коронавируса.

За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 438 человек.

За прошедшие сутки 48 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2 451 жертве коронавируса.

В то же время 866 человек выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 56 963 человека.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 56 963 человека, что на 1 154 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (251), в Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176) областях.

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Коронавирус 27 августа

Для сравнения, коронавирус в Украине 27 августа обнаружили у 1 974 человек, а общее количество заболевших возросло до 112 059.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 по состоянию на 27 августа было зафиксировано в Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185) областях и Киеве.