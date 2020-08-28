PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 28 августа

Доллар и евро в Украине к концу недели по состоянию на 28 августа незначительно подорожали. В частности, стоимость доллара выросла на восемь копеек. Поэтому курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,46 грн/$1.

Курс евро также существенно подорожал — на 14 копеек. Теперь его стоимость составляет 32,42 грн/1€.

Курс валют на 28 августа:

  • $1 — 27,46 грн;
  • €1 — 32,42 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Читайте: Когда будет 30 грн/$: прогноз курса доллара до осени

Между тем Минэкономики улучшило прогнозы инфляции, курса доллара и торгового баланса на 2020 год.

В частности, ожидается, что в конце года курса доллара составит 28,3 грн/1$, а среднегодовой зафиксируется на уровне 27 грн/1$.

Также прогнозируют, что инфляция в 2020 году составит 5,9%. Еще в марте этот показатель был на уровне 11,6%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка