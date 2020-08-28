Доллар и евро в Украине к концу недели по состоянию на 28 августа незначительно подорожали. В частности, стоимость доллара выросла на восемь копеек. Поэтому курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,46 грн/$1.
Курс евро также существенно подорожал — на 14 копеек. Теперь его стоимость составляет 32,42 грн/1€.
Курс валют на 28 августа:
- $1 — 27,46 грн;
- €1 — 32,42 грн;
- 1 польский злотый — 7,37 грн;
- 10 российских рублей — 3,65 грн.
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Между тем Минэкономики улучшило прогнозы инфляции, курса доллара и торгового баланса на 2020 год.
В частности, ожидается, что в конце года курса доллара составит 28,3 грн/1$, а среднегодовой зафиксируется на уровне 27 грн/1$.
Также прогнозируют, что инфляция в 2020 году составит 5,9%. Еще в марте этот показатель был на уровне 11,6%.