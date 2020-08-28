Доллар и евро в Украине к концу недели по состоянию на 28 августа незначительно подорожали. В частности, стоимость доллара выросла на восемь копеек. Поэтому курс иностранной валюты Нацбанк установил на уровне 27,46 грн/$1.

Курс евро также существенно подорожал — на 14 копеек. Теперь его стоимость составляет 32,42 грн/1€.

Курс валют на 28 августа:

$1 — 27,46 грн;

€1 — 32,42 грн;

1 польский злотый — 7,37 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

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Между тем Минэкономики улучшило прогнозы инфляции, курса доллара и торгового баланса на 2020 год.

В частности, ожидается, что в конце года курса доллара составит 28,3 грн/1$, а среднегодовой зафиксируется на уровне 27 грн/1$.

Также прогнозируют, что инфляция в 2020 году составит 5,9%. Еще в марте этот показатель был на уровне 11,6%.