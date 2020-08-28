По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 251 жителя города, что является новым антирекордом.
За сутки девять киевлян умерли от вируса — самый большой суточный прирост летальных случаев. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 187 человек.
В то же время за день выздороветь удалось 95 жителям столицы, в целом — 4 070 пациентам.
За последние сутки заболели:
- 139 женщин — от 18 до 92 лет;
- 101 мужчина — от 20 до 80 лет;
- пять девочек — 3 до 16 лет;
- шесть мальчиков — от 1 года до 16.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах города:
- Дарницкий — 39 случаев;
- Деснянский — 39 случаев;
- Днепровский — 37 случаев.
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Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 28 августа:
- Голосеевский — 1 001;
- Дарницкий — 2 052;
- Деснянский — 1 590;
- Днепровский — 1 517;
- Оболонский — 1 150;
- Печерский — 1 097;
- Подольский — 816;
- Святошинский — 1 083;
- Соломенский — 1 113;
- Шевченковский — 1 000.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 28 августа, вирус подтвердили у 114 497 украинцев, за сутки рекордное количество новых случаев — 2 438 человек.
За время пандемии от болезни умер 2 451 больной, за сутки — 48.
Выздороветь удалось 56 963 гражданам, за сутки — 866.