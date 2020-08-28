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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 251 жителя города, что является новым антирекордом.

За сутки девять киевлян умерли от вируса — самый большой суточный прирост летальных случаев. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 187 человек.

В то же время за день выздороветь удалось 95 жителям столицы, в целом — 4 070 пациентам.

За последние сутки заболели:

  • 139 женщин — от 18 до 92 лет;
  • 101 мужчина — от 20 до 80 лет;
  • пять девочек — 3 до 16 лет;
  • шесть мальчиков — от 1 года до 16.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

  • Дарницкий — 39 случаев;
  • Деснянский — 39 случаев;
  • Днепровский — 37 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 28 августа:

  • Голосеевский — 1 001;
  • Дарницкий — 2 052;
  • Деснянский — 1 590;
  • Днепровский — 1 517;
  • Оболонский — 1 150;
  • Печерский — 1 097;
  • Подольский — 816;
  • Святошинский — 1 083;
  • Соломенский — 1 113;
  • Шевченковский — 1 000.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 28 августа, вирус подтвердили у 114 497 украинцев, за сутки рекордное количество новых случаев — 2 438 человек.

За время пандемии от болезни умер 2 451 больной, за сутки — 48.

Выздороветь удалось 56 963 гражданам, за сутки — 866.

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