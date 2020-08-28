По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 251 жителя города, что является новым антирекордом.

За сутки девять киевлян умерли от вируса — самый большой суточный прирост летальных случаев. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 187 человек.

В то же время за день выздороветь удалось 95 жителям столицы, в целом — 4 070 пациентам.

За последние сутки заболели:

139 женщин — от 18 до 92 лет;

101 мужчина — от 20 до 80 лет;

пять девочек — 3 до 16 лет;

шесть мальчиков — от 1 года до 16.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

Дарницкий — 39 случаев;

Деснянский — 39 случаев;

Днепровский — 37 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 28 августа:

Голосеевский — 1 001;

Дарницкий — 2 052;

Деснянский — 1 590;

Днепровский — 1 517;

Оболонский — 1 150;

Печерский — 1 097;

Подольский — 816;

Святошинский — 1 083;

Соломенский — 1 113;

Шевченковский — 1 000.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 28 августа, вирус подтвердили у 114 497 украинцев, за сутки рекордное количество новых случаев — 2 438 человек.

За время пандемии от болезни умер 2 451 больной, за сутки — 48.

Выздороветь удалось 56 963 гражданам, за сутки — 866.