В Киеве утром в пятницу, 28 августа, возле станции метро Вокзальная образовалась огромная очередь.

Пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео, где видно, что люди стоят от метро и чуть ли не до входа на Центральный вокзал.

Людей возмущает, что таким образом не соблюдают дистанцию ​​и “нарушают” запрет на проведение массовых мероприятий.

В комментарии Фактам ICTV прес-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон объяснила, почему образовалась очередь на Вокзальной и что происходит внутри метро.

— Мы понимаем, что начался осенний пассажиропоток, как это бывает каждый год. Люди, которые были на карантине, приехали в Киев на работу и учебу. Запустили больше поездов, многие из которых прибывают именно утром, — поясную Макогон.

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В Киеве уже внедрили систему электронного билета, а поскольку кого-то все время не было в Киеве, надо разобраться, что изменилось и какова стоимость проезда.

— Люди покупают проездные на месяц и пытаются соблюдать дистанцию, соответственно становятся друг за другом.

Внутри самого метро и на эскалатор очередей нет, инфраструктура станции работает в обычном режиме, Люди стоят, чтобы купить средство оплаты проезда, добавила Наталья Макогон.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 августа коронавирус в Украине зафиксировали у 114 497 человек. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 2 438 человек.

Из-за регулярного увеличения количества больных карантин в Украине продлили до 31 октября. Распределение по зонам также будет действовать.