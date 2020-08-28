Погода на 28 августа 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 28 августа сохранится прохладная погода, местами с дождями.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +21-23° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +11-13°.

В центральных и северных регионах днем ​​ожидается до +22°, а ночью +12-16°. Осадки ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

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На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +22-25°. Дожди прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На юге страны температура воздуха днем ​​составит +27-29°, а ночью — 16-18 выше нуля.

В Киеве 28 августа столбики термометров днем ​​покажут +20-22°, а ночью — 14-16 выше нуля.

Пока лето подходит к концу, народные синоптики уже дают первый прогноз погоды на осень 2020. Ожидается, что первые заморозки в Украину могут прийти уже в конце октября. Тогда температура воздуха может достигать -4°.