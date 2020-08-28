Министерство здравоохранения Украины обнародовало алгоритм действий для родителей и учителей в случае выявления у ребенка во время обучения симптомов корона вируса.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

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По словам министра, при появлении первых симптомов на ребенка должны одеть маску и сразу отвести его в отдельное помещение.

— Если во время занятий у ребенка выявлены симптомы коронавируса, для этого есть четкий алгоритм действий. На этого ребенка надо надеть маску, отвести его в отдельное помещение, сообщить родителям и при необходимости вызвать скорую помощь или мобильную бригаду, чтобы провести ПЦР-тест, — сказал Степанов.

Кроме этого, родители должны сообщить о наличии симптомов у ребенка своему семейному врачу, который должен вызвать бригаду медиков, которая в свою очередь определит нужна ли ребенку госпитализация.

Решение о самоизоляции всех контактировавших с ребенком принимает врач-эпидемиолог после получения положительного результата тестирования.

По словам Максима Степанова, в случае подтверждения болезни на самоизоляцию и проведение теста на наличие Covid-19 идут все контактные лица, которые не использовали средства индивидуальной защиты. Это определяет врач-эпидемиолог при эпидемиологическом расследовании.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксирован новый рекорд новых случаев коронавируса — 2 438 инфицированных.

За прошедшие сутки 48 человек умерли от осложнений Covid-19, выздоровели — 866. Сейчас в Украине 114 497 пациентов с коронавирусом, 2 451 украинец умер, а 56 963 вылечились за все время пандемии.