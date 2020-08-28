Черновицкая полиция возбудила уголовное дело против местных чиновников, которые децентрализовано ослабили карантин.

Производство начали по ч.1 ст. 325 Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Ослабить карантин местные депутаты решили еще 25 августа, но полиция утверждает, что это противоречит Конституции Украины и может повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв.

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Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тыс. грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Черновцы попали в красную зону карантина из-за резкого ухудшения ситуации с коронавируса.

Правила карантина в разных зонах

Новые правила адаптивного карантина начали действовать с 22 июля 2020 года.

На территории красной карантинной зоны запретят работу общественного транспорта, посещать учебные заведения, кафе и рестораны.

Также запрещена деятельность хостелов и туристических баз, развлекательных заведений и робота ресторанов в ночное время.