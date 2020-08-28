Украина будет принимать решение о возможном введении санкций относительно Беларуси после того, как увидит санкционное решение Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу.

— Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу, — сказал он Кулеба онлайн-брифинге в пятницу.

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Между тем Латвия и Эстония ввели санкции за фальсификацию результатов выборов и разгон протестов в Беларуси.

В частности, белорусским чиновникам не будут выдавать визы на въезд в страны.