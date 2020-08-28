Закрытие границ Украины: категории иностранцев, которые могут въехать

С 00.00 28 августа вступил в силу запрет Кабинета министров на въезд в Украину иностранцев. Он будет действовать до 28 сентября.

26 августа на заседание Кабмин принял постановление №641, в которой запретил въезд для иностранцев в Украину с 29 августа.

Но вечером 27 августа, чиновники внесли изменения и постановление вступило в силу днем раньше — 28 августа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство собиралось на внеочередное заседание 27 августа, чтобы уточнить замечания граждан о том, кто из иностранцев сможет въезжать в Украину.

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Что нужно знать иностранцу

Для въезда иностранцу нужно иметь медицинский полис страховой компании, которая зарегистрирована, или имеет представительство в Украине. Страхование должно покрывать лечение от Covid-19 или возможные затраты на самоизоляцию и действовать в течение времени пребывания в Украине.

Также он должен пройти 14-дневную самоизоляцию (если его страна входит в красный список МИДа Украины), или сдать ПЦР-тест по прибытии на территорию Украины.

Въезд в Украину разрешается иностранцам со страховым полисом, которые:

являются родственниками первой линии граждан Украины;

имеют действующее разрешение на работу в Украине;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

студенты украинских университетов;

военнослужащие Вооруженных Сил Украины;

люди, что имеют вид на жительство в Украине;

главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, которые въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса президента или Министерства иностранных дел;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, что осуществляют регулярные перевозки. Также члены экипажей воздушных, морских и речных судов и поездных и локомотивных бригад;

деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждений культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

спортсмены и члены официальных делегаций;

лица, осуществляющие перевозки стволовых клеток для трансплантации;

пациенты учреждений здравоохранения Украины.

Въехать на территорию Украины без страхового полиса могут:

беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

дипломаты и члены их семей, прибывающие по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

инструкторы Вооруженных Сил государств-членов НАТО в программе Партнерство ради мира, которые принимают участие в подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Исключение для Беларуси

26 августа решение раскритиковала правозащитная организация Центра прав человека ZMINA. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, с 28 августа граждане Беларуси могут въезжать в Украину по преференциальному списку.

Для беларусов достаточно сообщить украинскому пограничнику о том, что его преследуют в стране и ему нужна защита.

Каждый такой запрос будет рассматриваться пограничниками индивидуально.

Критика запрета

Решение правительства раскритиковали в Гостуризме. Там считают, что полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую и авиационную отрасль.

Они призывают смягчить ограничительные меры и запретить въезд в Украину только для тех иностранцев, которые являются гражданами государств из красной зоны.

Также исключение сделали для бизнес-делегаций. Так власть хочет минимизировать негативное влияние на украинскую экономику от введенных карантинных ограничений.

Украинским предпринимателям нужно обратиться в МИД с заявкой для конкретной делегации или специалиста.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил всем украинским посольствам за рубежом оказывать максимальное содействие визитам бизнес-делегаций в Украину.

Въезд с оккупированного Крыма

29 августа откроются пункты пропуска Каланчак и Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом.

Граждане, прибывающие из неподконтрольных территорий, должны пройти самоизоляцию с приложением Дий дома. Досрочно прекратить его можно при условии получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Не должны проходить самоизоляцию дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий или организаций, аккредитованных в Украине.