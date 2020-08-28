По делу Виталия Маркива появились новые доказательства — Аваков

Заключенный в Италии Виталий Маркив вышел на видеосвязь и пообщался с главой МВД Арсеном Аваковым.

— Рад его видеть. Виталий в итальянской тюрьме уже 3 года и 3 месяца — по ложным и подлым обвинением. 28 сентября в Милане Апелляционный суд. Готовятся адвокаты, провели работу и мы, — рассказал в соцсетях Аваков.

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В понедельник, 31 августа, состоится спецбрифинг МИД по делу Виталия Маркива, а именно — раскрытие новых фактов в расследовании убийства итальянского репортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске.

— Буду говорить о фактах, не принятых во внимание итальянским судом в Павии, который приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по ложному обвинению. Фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана, — подчеркнул Аваков.

Дело Виталия Маркива

Военнослужащий ВСУ Виталий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года.

Его обвинили в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелли и русского переводчика Андрея Миронова.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, а в воинской части Виталия Маркива минометов на вооружении не было.

В июле 2019 года итальянский суд присудил Маркиву 24 года заключения: весной 2020 года должно было начаться рассмотрение апелляции адвокатов украинца, однако его перенесли на конец сентября из-за пандемии Covid-19.