Встреча нормандской четверки ожидается после встречи советников. Об этом сообщил Владимир Зеленский у себя в Twitter.

Президент в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Ожидаем встречи лидеров стран N4 (нормандской четверки, — Ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны, — написал Зеленский.

Встреча советников

Руководитель Офиса президента Андрий Ермак надеется, что встреча советников лидеров государств нормандской четверки состоится до 10 сентября.

Он отметил, что сейчас даты еще обсуждают.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что лидеры нормандской четверки могут встретиться уже в конце сентября этого года.