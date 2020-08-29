В Украине за минувшие сутки, 28 августа, коронавирусное заболевания подтвердили в рекордного количества людей — 2 481.

Всего в Украине Covid-19 обнаружили в 116 978 человек. Из них 2 492 пациентов умерли от осложнений и 56 138 человек выздоровели.

Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (265), Харьковской (247) и Тернопольской (227) областях. Также более 100 новых случаев во Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170) и Хмельницкой (103) областях.

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Закрытие метро в Киеве

Виталий Кличко зявив, что в столице могут снова закрыть метро в случае, если количество больных будет превышать количество койкомест и врачей, которые могут оказывать помощь пациентам.

— Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв заболеваемости, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизнь людей, — отметил мэр Киева.

Согласно правилам адаптивного карантина, город обязан прекратить работу общественного транспорта, в случае попадания в красную зону карантина. Сейчас Киев находится в желтой зоне.

Повторный локдаун

Правительство не планирует второй раз вводить жесткий карантин одновременно по всей территории Украины, а полагаться на адаптивный карантин на местах и локализацию всплесков заболевания.

Симптомы Covid-19

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.