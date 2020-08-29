Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 29 августа в Киеве уже 12 984 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 265 жителей города, что является новым антирекордом.
За сутки вирус унес жизни шести киевлян, всего от болезни в городе умерли 193 человека.
В то же время выздороветь за день удалось 159 пациентам. За время пандемии коронавирус преодолели 4 229 жителей города.
Кто заболел за сутки:
- 129 женщин — от 19 до 78 лет;
- 117 мужчин — от 19 до 81 лет;
- 10 девочек — от 4 до 17 лет;
- девять мальчиков — от 2 до 12 лет.
В больницы попали 48 пациентов, остальные — на самоизоляции.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах города:
- Дарницкий — 50 случаев;
- Днепровский — 40 случаев;
- Деснянский — 34 случая.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 29 августа:
- Голосеевский — 1 022;
- Дарницкий — 2 102;
- Деснянский — 1 624;
- Днепровский — 1 557;
- Оболонский — 1 169;
- Печерский — 1 117;
- Подольский — 842;
- Святошинский — 1 130;
- Соломенский — 1 409;
- Шевченковский — 1 012.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 29 августа, вирус подтвердили у 116 978 украинцев, за сутки рекордное количество новых случаев — 2 481.
За время пандемии от болезни умерли 2 492 человека.
Выздороветь удалось 56 138 гражданам.