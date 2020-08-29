Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 29 августа в Киеве уже 12 984 подтвержденных случая коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 265 жителей города, что является новым антирекордом.

За сутки вирус унес жизни шести киевлян, всего от болезни в городе умерли 193 человека.

В то же время выздороветь за день удалось 159 пациентам. За время пандемии коронавирус преодолели 4 229 жителей города.

Кто заболел за сутки:

  • 129 женщин — от 19 до 78 лет;
  • 117 мужчин — от 19 до 81 лет;
  • 10 девочек — от 4 до 17 лет;
  • девять мальчиков — от 2 до 12 лет.

В больницы попали 48 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

  • Дарницкий — 50 случаев;
  • Днепровский — 40 случаев;
  • Деснянский — 34 случая.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 29 августа:

  • Голосеевский — 1 022;
  • Дарницкий — 2 102;
  • Деснянский — 1 624;
  • Днепровский — 1 557;
  • Оболонский — 1 169;
  • Печерский — 1 117;
  • Подольский — 842;
  • Святошинский — 1 130;
  • Соломенский — 1 409;
  • Шевченковский — 1 012.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 29 августа, вирус подтвердили у 116 978 украинцев, за сутки рекордное количество новых случаев — 2 481.

За время пандемии от болезни умерли 2 492 человека.

Выздороветь удалось 56 138 гражданам.

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