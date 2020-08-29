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Факты / Украина / Общество

Купаться можно: море в Одессе соответствует санитарным нормам

Качество морской воды у побережья Одесской области за санитарно-микробиологическими показателями улучшилось, поэтому Минздрав разрешил отдыхающим купаться в море.

На санитарно-химические показатели было исследовано 31 проба морской воды. И по этим параметрам все исследованные соответствовали гигиеническим требованиям.

— В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели — все соответствовали нормативным требованиям, — говорится в сообщении.

Читайте: Лучшие пляжи Одессы в 2020: как добраться и вести себя в условиях коронавируса

Из-за пандемии коронавируса границы большинства европейских стран до сих пор закрыты, но некоторые из них уже начинают постепенно снимать ограничения.

В какие страны можно будет улететь летом 2020 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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