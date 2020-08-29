День памяти защитников Украины: речь Зеленского об Иловайске

Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню памяти защитников Украины и 6-й годовщине Иловайской трагедии заявил, что власти делать все, чтобы Иловайск не забыли, а виновники понесли наказание.

— Вряд ли мы можем надеяться, что такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя не было забыто. И чтобы каждый год рассказывали не только детям погибших и родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы рассказывали всем: что такие герои, которые отдают свою жизнь в Украине были и есть. Наш главный долг — нести сквозь историю Украины историю наших героев, — заявил глава государства.

Читайте: Боец, доброволец и санитар. История тех, кто пережил Иловайскую трагедию

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны закончить расследование обстоятельств, повлекших Иловайскую трагедию, а виновные должны понести ответственность.

— Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайскому котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат, — отметил Владимир Зеленский.

Илловайский котел

29 августа 2014 года под Иловайском погибло 366 украинских бойцов, из них 166 из Вооруженных сил, другие — из добровольческих батальонов.

С учетом пропавших без вести эта цифра может быть больше. К этому времени считаются пропавшими без вести во время выхода из Иловайская 22 военных (сюда входят и идентифицированы военные, чьи родные отказываются верить в их смерти и признавать данные ДНК-экспертизы).