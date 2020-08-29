Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Соответствующая информация опубликована на сайте Офиса президента.

Повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года является первым этапом, а вторым — станет ее повышение с 2021 года до 6 тыс. грн.

В течение 2021 года минималку поднимут до 6,5 тыс. грн.

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— С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков, — заявил Зеленский.

Повышение минималки и инфляция

Повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн не скажется на уровне инфляции в Украине. Об этом заявили в Нацбанке.

Рост инфляции не прогнозируется из-за снижения уровня сбережений населения.