В Украине 29 августа зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый случай коронавируса.

Всего в стране вирус подтвердили у 116 978 украинцев.

За время пандемии умерли от болезни 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 пациентам.

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Всего в Украине провели более 1,5 млн тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины

В Винницкой области — 3 872 (+72);

В Волынской области — 5 370 (+50);

В Днепропетровской области — 2 236 (+74);

В Донецкой области — 1 369 (+51);

В Житомирской области — 3 155 (+92);

В Закарпатской области — 7 385 (+83);

В Запорожской области — 1 520 (+33);

В Ивано-Франковской области — 8 843 (+182);

В Кировоградская области — 795 (+5);

В Киевской области — 5 489 (+92);

Во Львовской области — 14 168 (+190);

В Луганской области — 295 (+21);

В Николаевской области — 1 118 (+41);

В Одесской области — 6 921 (+170);

В Полтавской области — 738 (+33);

В Ровенской области — 9 019 (+98);

В Сумской области — 1 398 (+37);

В Тернопольской области — 5 705 (+227);

В Харьковской области — 8 691 (+247);

В Херсонской области — 386 (+12);

В Хмельницкой области — 2 297 (+103);

В Черновицкой области — 9 997 (+142);

В Черкасской области — 1 482 (+92);

В Черниговской области — 1 745 (+69).

Города, где люди добросовестно соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 28 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 438 новых больных за сутки.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 114 497 украинцев.

Умер от вируса 2 451 человек, выздороветь удалось 56 963 гражданам страны.