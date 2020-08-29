В Украине 29 августа зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый случай коронавируса.
Всего в стране вирус подтвердили у 116 978 украинцев.
За время пандемии умерли от болезни 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 пациентам.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания
Всего в Украине провели более 1,5 млн тестов методом ПЦР.
Коронавирус в регионах Украины
- В Винницкой области — 3 872 (+72);
- В Волынской области — 5 370 (+50);
- В Днепропетровской области — 2 236 (+74);
- В Донецкой области — 1 369 (+51);
- В Житомирской области — 3 155 (+92);
- В Закарпатской области — 7 385 (+83);
- В Запорожской области — 1 520 (+33);
- В Ивано-Франковской области — 8 843 (+182);
- В Кировоградская области — 795 (+5);
- В Киевской области — 5 489 (+92);
- Во Львовской области — 14 168 (+190);
- В Луганской области — 295 (+21);
- В Николаевской области — 1 118 (+41);
- В Одесской области — 6 921 (+170);
- В Полтавской области — 738 (+33);
- В Ровенской области — 9 019 (+98);
- В Сумской области — 1 398 (+37);
- В Тернопольской области — 5 705 (+227);
- В Харьковской области — 8 691 (+247);
- В Херсонской области — 386 (+12);
- В Хмельницкой области — 2 297 (+103);
- В Черновицкой области — 9 997 (+142);
- В Черкасской области — 1 482 (+92);
- В Черниговской области — 1 745 (+69).
Города, где люди добросовестно соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 28 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 438 новых больных за сутки.
Всего за время пандемии вирус подтвердили у 114 497 украинцев.
Умер от вируса 2 451 человек, выздороветь удалось 56 963 гражданам страны.