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Факты / Украина

Снова антирекорд: в Украине 2 481 новый случай коронавируса за сутки

В Украине 29 августа зафиксировали очередной антирекорд — 2 481 новый случай коронавируса.

Всего в стране вирус подтвердили у 116 978 украинцев.

За время пандемии умерли от болезни 2 492 человека, выздороветь удалось 56 138 пациентам.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Всего в Украине провели более 1,5 млн тестов методом ПЦР.

Коронавирус в регионах Украины

  • В Винницкой области — 3 872 (+72);
  • В Волынской области — 5 370 (+50);
  • В Днепропетровской области — 2 236 (+74);
  • В Донецкой области — 1 369 (+51);
  • В Житомирской области — 3 155 (+92);
  • В Закарпатской области — 7 385 (+83);
  • В Запорожской области — 1 520 (+33);
  • В Ивано-Франковской области — 8 843 (+182);
  • В Кировоградская области — 795 (+5);
  • В Киевской области — 5 489 (+92);
  • Во Львовской области — 14 168 (+190);
  • В Луганской области — 295 (+21);
  • В Николаевской области — 1 118 (+41);
  • В Одесской области — 6 921 (+170);
  • В Полтавской области — 738 (+33);
  • В Ровенской области — 9 019 (+98);
  • В Сумской области — 1 398 (+37);
  • В Тернопольской области — 5 705 (+227);
  • В Харьковской области — 8 691 (+247);
  • В Херсонской области — 386 (+12);
  • В Хмельницкой области — 2 297 (+103);
  • В Черновицкой области — 9 997 (+142);
  • В Черкасской области — 1 482 (+92);
  • В Черниговской области — 1 745 (+69).

Города, где люди добросовестно соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 28 августа, в стране зафиксировали очередной антирекорд — 2 438 новых больных за сутки.

Всего за время пандемии вирус подтвердили у 114 497 украинцев.

Умер от вируса 2 451 человек, выздороветь удалось 56 963 гражданам страны.

Фото: Dreamstime

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