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Факты / Украина

После возвращения из Хорватии украинцам понадобится обязательная самоизоляция

Хорватия оказалась в списке стран “красной” зоны распространения коронавируса.

Теперь после возвращения из страны туристам необходимо пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Согласно статистике, Хорватия опередила Украину по количеству новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение последних нескольких недель.

После возвращения из Хорватии украинцам понадобится обязательная самоизоляция

Обязательная самоизоляция действует и в отношении Черногории и Албании, которые также находятся в “красной” зоне.

В то же время украинцы свободно могут улететь на отдых в такие страны, как Египет, Турция и Болгария — эти страны находятся в “зеленой” зоне.

Авиасообщение между Украиной и Хорватией

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич анонсировал дату возобновления прямых авиарейсов между Киевом и Загребом — столицей Хорватии.

Начиная с октября, самолеты авиакомпании Windrose будут осуществлять маршрут между городами дважды в неделю.

Источник: Державне агентство розвитку туризму України

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