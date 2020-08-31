В случае подтверждения коронавируса у одного или нескольких учеников школы, эпидемиолог определяет, нужно ли тестирование на Covid-19 всем контактным лицам.

В тестировании всех учеников и учителей нет необходимости, заявил на брифинге министр здравоохранения Максима Степанова.

— В этом нет смысла — по контактным лицам. Окончательное решение принимает непосредственно эпидемиолог, который действует по стандартам Минздрава. В целом, все, что касается тестирования, предусмотрено в стандарте, — подчеркнул министр.

Читайте: В Киеве будут закрывать всю школу в случае инфицирования одного учителя

Алгоритм Минздрава в случае появления симптомов Covid-19 у школьника

Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий для родителей и учителей в случае выявления у ребенка симптомов коронавируса.

При появлении первых симптомов на школьника должны одеть маску и отвести в отдельное помещение, сообщить родителям, если есть необходимость – вызвать скорую или мобильную бригаду, чтобы провести ПЦР-тест.

Решение о самоизоляции всех контактных лиц принимает врач-эпидемиолог после получения положительного результата тестирования.