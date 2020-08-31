PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Нужно ли тестирование всех учеников и учителей, если у одного Covid-19

В случае подтверждения коронавируса у одного или нескольких учеников школы, эпидемиолог определяет, нужно ли тестирование на Covid-19 всем контактным лицам.

В тестировании всех учеников и учителей нет необходимости, заявил на брифинге министр здравоохранения Максима Степанова.

— В этом нет смысла — по контактным лицам. Окончательное решение принимает непосредственно эпидемиолог, который действует по стандартам Минздрава. В целом, все, что касается тестирования, предусмотрено в стандарте, — подчеркнул министр.

Читайте: В Киеве будут закрывать всю школу в случае инфицирования одного учителя

Алгоритм Минздрава в случае появления симптомов Covid-19 у школьника

Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий для родителей и учителей в случае выявления у ребенка симптомов коронавируса.

При появлении первых симптомов на школьника должны одеть маску и отвести в отдельное помещение, сообщить родителям, если есть необходимость –  вызвать скорую или мобильную бригаду, чтобы провести ПЦР-тест.

Решение о самоизоляции всех контактных лиц принимает врач-эпидемиолог после получения положительного результата тестирования.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка