Курс валют НБУ на 31 августа 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 31 августа.

Курс гривни к доллару установлен на уровне 27,48 грн/$, то есть гривна ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 32,73 грн/€, то есть гривна ослабла к евро на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте: Инфляция 5,9% и курс 27 грн/1$: Минэкономики улучшило прогнозы на 2020

Российский рубль несколько подорожал, его курс составляет 0,369 грн.

Курс валют от НБУ на 31.08.2020:

1$ — 27,4759 грн;

1€ — 32,7334 грн;

1 польский злотый — 7,4517 грн;

10 российских рублей — 3,6927 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс доллара будет колебаться в районе 27-28 грн, при этом не превысит отметку 29 грн.

По его словам, весной из-за пандемии правительство перестраховалось и заложило большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.