Дистанционное обучение под вопросом: две тысячи школ в Украине без интернета

В Украине две тысячи школ не подключены к интернету.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования и науки направило местным администрациям письмо, в котором говорится о необходимости подключить учебные заведения к интернету за счет финансирования из образовательной субвенции.

— В Украине более 6 тыс. школ не имеет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Также мы определили перечень из 2 тыс. школ, которые нуждаются в первоочередном подключении, — заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

По его словам, подключение школ к интернету – это задача местной власти, а средства должны выделяться из областных бюджетов. Кроме того, подключение к сети может финансироваться из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода.

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— По предварительным оценкам, на подключение этих 2 тыс. школ к интернет необходимо 700-720 млн грн, при этом остатки образовательной субвенции на 1 января составляли более 5 млрд грн. То есть денег у местных бюджетов вполне достаточно, — добавил заявил Шелест.

Минцифры рекомендует подключать школы на скорости не менее 100 мб/сек.

Дистанционное обучение

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.

Правила работы школ на карантине — читайте на Фактах ICTV.