В пятницу, 28 августа, председатель Львовского областного совета Александр Ганущин решил сдать тест на коронавирус из-за ухудшения самочувствия.

Результат оказался положительным.

– Далее действовал по протоколу — семейный врач, антибиотики и самоизоляция, — написал он соцсети.

Ганущин предупредил всех, с кем контактировал в последние дни.

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Чиновник также рассказал, что сейчас чувствует себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, “словно 10 км трусцой или с рюкзаком в горах”.

По состоянию на 31 августа во Львове и области за сутки тестирование подтвердило коронавирус у 154 человек. Общее количество инфицированных достигло 14 510.

Умерли от осложнений с начала эпидемии 394 жители области, а выздоровели 4 350 пациентов.

В Украине Covid-19 заболел еще 2 141 человек, а в целом — 121 215.

Фото: Олександр Ганущин