Стремительный рост количества больных коронавирусом в Украине чуть ли не ежедневно бьет антирекорды, опережая осенний сезон заболеваемости гриппом. За неделю инфицированных стало на 12 тыс. больше. Печальное лидерство держат Львовская, Черновицкая и Харьковская области, за ними Одесская и Киевская.

Также новая проблема появилась из-за празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. Эта идея категорически не понравилась жителям Умани и несмотря на хорошие прибыли, они выбрали личную безопасность. Тем более, что Израиль входит в красный список стран со значительным распространением коронавируса.

Вопрос о перекрытии дороги на Умань обсуждали даже на сессии городского совета. Да и власти Израиля призвали Владимира Зеленского сделать все, чтобы паломники не попали в этом году на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана. Вопрос стоял остро, поэтому Кабмин решил закрыть границы Украины для иностранцев до 28 сентября, тогда как Рош га-Шана должен закончиться.

В то же время еще больший скандал разгорелся в Черновцах, которые оказались в красной зоне. Около тысячи предпринимателей и работников вышли с протестом под городской совет. Митингующие требовали ослабления ограничений и разрешение жителям выходить на работу.

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Кроме того, обучение с первого сентября будет проходить во всех школах, за исключением тех, которые находятся в красной зоне. В Минздраве разработали отдельные правила: минимальное передвижения учащихся между классами, мытье рук после каждого урока, рассадка с дистанцией и специальные комнаты-изоляторы, куда будут отводить детей с температурой. Если хотя бы один ученик класса заболеет коронавирусом, то на карантин отправят весь класс.

Также эксперты отмечают, что пандемия может пойти на спад ближе к марту. Однако отмечают, что не могут на это надеяться однозначно. Ведь Украина не пошла ни по одному сценарию развития эпидемии.

Также ученые КПИ провели исследования и выяснили повлияет ли начало учебного года в Украине на распространение коронавируса и всплеск пандемии.

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