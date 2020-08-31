Повышение цен на билеты на пассажирские поезда будет только тогда, когда повысится уровень сервиса.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, также на стоимость билета не повлияет то, что безопасность пассажирских поездов теперь будет обеспечивать военизированная охрана.

— Я думаю, что сначала нужно повышать сервис, а потом говорить о повышении цен на билеты. Нам надо построить систему, — сказал Криклий.

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Также он добавил, что новый глава Укрзализныци Владимир Жмак и ИТ-департамент установят камеры со счетчиками, которые будут в тамбуре в каждом вагоне. Тогда будет известно в режиме реального времени, сколько продано билетов и сколько находится людей в вагоне.

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в вагоны пассажирских поездов военизированную охрану. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов.