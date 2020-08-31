23 депутата Верховной Рады заболели коронавирусом. Также болеет семь работников Аппарата ВР.

Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.

Разумков обратился к представителям всех депутатских фракций и групп с просьбой соблюдения масочного режима.

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— Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании. Когда вы выходите выступать — вопросов нет, снимайте маску, но затем в зале надо быть в ней, — заявил Разумков.

30 августа Covid-19 подтвердили в нардепа Слуги народа Степана Чернявского. Он госпитализирован и находится в стационаре больницы.

Работа Верховной Рады в карантин

С целью соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, однако по новому графику — с 10.00 до 15.00.

В помещениях здания, где заседают парламентарии, регулярно проводят дезинфекцию. В то же время в залах и кулуарах действует масочный режим.