23 депутата Верховной Рады заболели коронавирусом. Также болеет семь работников Аппарата ВР.
Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета.
Разумков обратился к представителям всех депутатских фракций и групп с просьбой соблюдения масочного режима.
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— Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании. Когда вы выходите выступать — вопросов нет, снимайте маску, но затем в зале надо быть в ней, — заявил Разумков.
30 августа Covid-19 подтвердили в нардепа Слуги народа Степана Чернявского. Он госпитализирован и находится в стационаре больницы.
Работа Верховной Рады в карантин
С целью соблюдения необходимых противоэпидемических мероприятий Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, однако по новому графику — с 10.00 до 15.00.
В помещениях здания, где заседают парламентарии, регулярно проводят дезинфекцию. В то же время в залах и кулуарах действует масочный режим.